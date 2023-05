Enthüllungsbuch behauptet: Juan Carlos hat eine uneheliche Tochter

Die Behauptung zweier Journalisten, der spanische Altkönig Juan Carlos habe eine bisher unbekannte uneheliche Tochter namens Alejandra, hat in Spanien große Aufregung verursacht. Über das Thema wurde in den verganenen Tagen teils stundenlang in Fernseh- und Radio-Sendungen debattiert. Aber stimmt diese Aussage überhaupt? Und wer soll die Mutter des Kindes sein?