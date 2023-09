Er ist zwar der König, doch die Hauptrolle in seinem Leben spielen seit jeher die Frauen an seiner Seite.



Die schwedische Krone lebt von starken Frauenfiguren, das weiß auch König Carl XVI. Gustaf. Zum 50. Thronjubiläum wirft BRISANT einen Blick auf die wichtigsten Damen in seinem Leben.

Hahn im Korb: Carl Gustaf und seine Schwestern

Sein Leben begann tragisch: Carl Gustaf verlor seinen Vater, als er gerade einmal neun Monate alt war. Bis auf seinen Großvater wuchs der kleine Royal in einem reinen Frauenhaushalt auf. Seine deutsche Mutter, Prinzessin Sibylla, und seine vier älteren Schwestern prägten seine ersten Lebensjahre - wobei besonders Letztere eine entscheidende Rolle gespielt haben.



Denn nach dem Tod ihres Mannes war Prinzessin Sibylla zurückhaltend und reserviert. Carl Gustafs Schwestern waren eine Art Mutter-Ersatz. Das Verhältnis ist bis heute eng: "Ich denke immer an meinen Bruder, ich würde ihm nie schaden wollen", sagte Prinzessin Birgitta einst.

Carl Gustaf, Margaretha, Birgitta, Désirée und Christina (v.l.n.r.) wuchsen auf Schloss Haga auf, weshalb seine Schwestern von der Presse den Spitznamen "Haga-Prinzessinnen" erhielten. Bildrechte: Jonas Borg/The Royal Court of Sweden

Die Frau fürs Leben: Königin Silvia

In den späten 1960er- und frühen 70er-Jahren wurden dem jungen Carl Gustaf einige Affären nachgesagt. Ein regelrechter Playboy soll er gewesen sein - bis eine ganz besondere Frau in sein Leben trat.



Kennengelernt haben sich der damalige Kronprinz Carl Gustaf und Silvia Sommerlath bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München. Die gelernte Dolmetscherin arbeitete als Hostess, sprach fließend Schwedisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Englisch und die schwedische Gebärdensprache.

Carl Gustaf und Silvia 1976 bei der Pressekonferenz anlässlich ihrer Verlobung. Bildrechte: dpa

Prinzessin Birgitta, eine der Schwestern von Carl Gustaf, plauderte im Interview mit der schwedischen Zeitschrift "Svensk Damtidning" aus dem Nähkästchen, wie sich ihr Bruder in die damals 28-jährige Silvia verguckt hat:



Es habe von Anfang an "Klick" gemacht. Carl Gustaf schickte seinen Adjutanten los, um Silvia zu einem privaten Abendessen mit der Familie einzuladen. Birgitta erinnert sich: "Ich war vom ersten Moment an dabei. Diesen Abend werde ich nie vergessen". Das gemeinsame Dinner soll - nach einigen Drinks - feucht-fröhlich gewesen sein. "Die Arme dachte sicher, wir seien verrückt!"



Bis zur offiziellen Verlobung im März 1976 dauerte es allerdings noch etwas. Denn in den 1970ern war es noch nicht selbstverständlich, dass ein König eine Bürgerliche heiraten durfte - noch dazu eine Ausländerin. Doch Carl Gustaf setzte sich durch, die Liebe siegte - und die Schweden dankten es ihm, indem sie Königin Silvia schnell ins Herz schlossen.

Nach vier Jahren Beziehung durften Silvia und Carl Gustaf am 19. Juni 1976 endlich heiraten. Bildrechte: dpa

Sex-Skandal und Affären-Gerüchte: Camilla Henemark

2010 stellte allerdings das Enthüllungsbuch "Carl XVI. Gustaf - Monarch wider Willen" die große Lovestory um Carl Gustaf und Silvia komplett infrage.



Im Buch war von alkoholgetränkten Partys, Nachtclubbesuchen und einer Affäre zur schwedischen Sängerin Camilla Henemark ("Army of Lovers") die Rede.

Mit Camilla Henemark soll Carl Gustaf eine Affäre gehabt haben - bestätigt ist das aber nicht. Bildrechte: IMAGO / Kamerapress

Wie der Palast und der König doch noch die Kurve bekamen? Indem die Königsfamilie zusammenhielt. Vor allem Königin Silvia zeigte sich konsequent an der Seite ihres Mannes und verlor kein Wort über die Anschuldigungen. Carl Gustafs knappes Statement damals: "Ich habe natürlich mit meiner Familie und auch der Königin gesprochen. Es geht um Dinge, die weit zurückliegen. Wir sind uns einig, nicht mehr in der Vergangenheit zu kramen."

Carl Gustaf - der Saubermann und Familienmensch? Ein einziges Buch brachte dieses Image ins Wanken. Bildrechte: dpa

Carl Gustaf und Kronprinzessin Victoria

Die Affären-Gerüchte erschütterten auch Carl Gustafs Töchter zutiefst: Kronprinzessin Victoria soll angeekelt auf die Enthüllungen reagiert haben, wie es laut dem schwedischen Onlineportal "Stoppapressarna" aus dem Umfeld der Thronfolgerin hieß.



Besonders schlimm: Die Sex-Bombe platzte kurz vor Victorias eigener Hochzeit. Und das, wo ihr Weg zum Altar ohnehin schon steinig war. Lange mussten Daniel und Victoria um den Segen von Carl Gustaf kämpfen - obwohl er selbst einst eine Bürgerliche heiratete. Doch am Ende siegte auch hier die Liebe. Geheiratet wurde übrigens am 19. Juni - genau wie Silvia und Carl Gustaf.

"Danke, ihr habt mir meinen Prinzen geschenkt", sagte Victoria dem schwedischen Volk an ihrem Hochzeitstag. Bildrechte: dpa

Mittlerweile scheinen Carl Gustaf und seine älteste Tochter wieder versöhnt zu sein: Kronprinzessin Victoria sagte, dass die schlimme Zeit ihre Familie nur noch enger zusammengeschweißt habe. Victoria sieht in Carl Gustaf ein väterliches Vorbild, auch wenn sie nicht immer einer Meinung sind und sich oft in die Haare bekommen - wie in der ZDF-Doku "Mein Vater, der König" deutlich wird.

Die Zukunft ist weiblich - zumindest in Schweden: Carl Gustaf mit Kronprinzessin Victoria. Bildrechte: Thron Ullberg/The Royal Court of Sweden

Schwedens Zukunft ist weiblich

Mit Prinzessin Madeleine und seiner Schwiegertochter Sofia hat Carl Gustaf gleich noch zwei weitere strahlende Aushängeschilder der schwedischen Krone an seiner Seite. Und auch für die Zukunft ist gesorgt: Mit Estelle wird die Krone auch in der übernächsten Generation in weiblicher Hand sein.



Die Frauen in seinem Leben könnten der Grund sein, weshalb der König nach seinen mutmaßlichen Affären und Skandalen wieder so beliebt im Volk ist. Denn auch wenn Carl Gustaf gelegentlich etwas steif und ungelenk wirken kann, machen seine Frau, seine Töchter und Schwiegertochter das mit ihrer Leichtigkeit und ihrem Lächeln wett.