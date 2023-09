1946 wurde Carl Gustaf als Sohn von Gustaf Adolf, Herzog von Västerbotten, und seiner deutschen Frau Sibylla geboren. Allerdings war er nie in der Lage, seinen Vater persönlich kennenzulernen. Der tragische Grund: Als Carl Gustaf 9 Monate alt war, starb sein Vater. Er ist bei einem Flugzeugabsturz in der Nähe von Kopenhagen ums Leben gekommen.

Dadurch rückte Carl Gustaf in der schwedischen Erbfolge an die zweite Stelle - direkt hinter seinen Großvater Gustaf VI. Adolf, welcher 1950 König wurde. Dessen Krönung machte ihn dann zum Kronprinzen.

Sohn Carl Philip verliert seinen Anspruch, zum Ärgernis des aktuellen Königs. Damals wie heute zeigt dieser sich mit der Entscheidung unzufrieden. Zuletzt in einem Interview mit dem schwedischen TV-Sender SVT1. Dort sagte er noch im Januar 2023: "Als Vater fand ich es furchtbar". Für diese Aussage erntete er viel Kritik im Land. Ihm wurde unterstellt, nicht hinter seiner Tochter zu stehen.



Dem sei jedoch nicht so. In einer Erklärung des schwedischen Königspalastes stellte Carl Gustaf klar, dass er mit seiner Aussage weder Kritik an der weiblichen Thronfolge noch an Tochter Victoria ausüben wollte, sondern lediglich an der nachträglichen Änderung einer Regel.