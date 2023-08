Normalerweise zeigen sich die Damen des schwedischen Königshauses an diesem Tag in traditioneller Tracht. Im vergangenen Jahr öffnete Prinzessin Victoria feierlich die Tore zum Schloss und wer wollte, durfte das Anwesen besuchen. Außerdem gab es eine Kutschenprozession zum Palast.



Welche Feierlichkeiten in diesem Jahr zum runden Nationalfeiertag geplant sind, ist bislang nicht bekannt. Doch zu so einem Anlass lassen sich die Schweden bestimmt etwas ganz Besonders einfallen.



BRISANT/Dpa/Adelswelt.de