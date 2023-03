Vor unserem ersten Staatsbesuch in Deutschland freuen wir uns sehr darauf, all jene kennenzulernen, die dieses Land so besonders machen. Es ist eine große Freude, die langjährige Freundschaft zwischen unseren beiden Nationen weiter vertiefen zu können.

Wie speist ein König? Gesund! Wie jetzt durchsickerte, wurde für den Empfang im Schloss Bellevue extra Brunnenkresse aus Erfurt geliefert. Gärtner Ralf Fischer erklärte MDR Thüringen, dass er höchstpersönlich ganze sechs Kilo in die Schlossküche gefahren habe. Der dortige Küchenchef sei von der Qualität so begeistert, dass das Schloss nun zum festen Kundenstamm gehöre.



Auch beim Staatsbankett am Abend kommt Gesundes auf den Tisch: Am Donnerstag wird König Charles in Brandeburg das Ökodorf Brodowin besuchen. Produkte von dort soll es auch im Vier-Gänge-Menü des Staatsbanketts am Mittwoch geben. Am Donnerstag soll Charles in Brandenburg unter anderem selbst Käse herstellen. Genauer: Käse nach Tilsiter Art, verfeinert mit Möhrensaft.



König Charles ist großer Käse-Fan, wie er selbst vor einigen Jahren verriet. Käse kommt bei ihm besonders zum Frühstück auf den Tisch: