Nicht nur im Hotel Adlon laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: auch der Sicherheitsapparat ist in Alarmbereitschaft. König Charles und Königsgemahlin Camilla haben einen "sehr, sehr hohen Bekanntheitsgrad", was eine bestimmte Gefährdungsstufe bei der Polizei auslöse, so Polizeidirektor und Einsatzleiter Thomas Drechsler.



Um für die Sicherheit des royalen Paares zu sorgen, werden am Mittwoch insgesamt 900 Polizisten für Absperrungen von Straßen und Plätzen eingesetzt werden, am Donnerstag dann etwa 1.100 Polizisten. Außerdem erhält die Polizei Unterstützung aus anderen Bundesländern durch 20 Sprengstoff-Spürhunde.