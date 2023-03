30.03.2023, 14:45 | König Charles: Nächster Halt Militärbasis in Finowfurt

In Brandenburg steht bei König Charles ein Besuch des deutsch-britischen Pionierbrückenbataillons 130 auf dem Programm.



Währenddessen steigt im Ökodorf Brodowin die Vorfreude: Charles letzter Programmpunkt in Brandenburg führt ihn in den Landkreis Barnim. Dort befindet sich mit 2.500 Hektar Fläche der größte Demeterhof in Deutschland. Die Mitarbeiter sind schon in freudiger Erwartung: Charles zu Ehren wurde eine stattliche Torte gebacken - in Kronenform!



Kreiert hat sie Antje Neumann, es ist eine "Queen Victoria Torte". 21 Stunden Arbeit stecken darin, hat sie dem "Tagesspiegel" verraten. Die Krone ist aus weißer Schokolade, die Torte mit englischem Rührboden, englischer Buttercreme und frischen Himbeeren.

Zuckersüß und äußerst delikat: Charles Leckerbissen zur Tea Time in Brandenburg. Bildrechte: dpa

30.03.2023, 15:15 Uhr | Camilla zu Besuch in der Komischen Oper Berlin

Weiter geht es für Camilla in die Komische Oper in Berlin. Begleitet wird sie wieder von First Lady Elke Bündenbender. Dort lässt sie sich das gesellschaftliche Engagement des Hauses erklären und wird darüber informiert, welche Projekte der Oper es gibt, um Barrieren zu überwinden.



Aus der Britischen Botschaft war zuvor der Anruf gekommen, dass Camilla gerne das Musikvermittlungsprogramm anschauen möchte. Die Komische Oper gehört zu den wenigen Opernhäusern, die regelmäßig eigen produzierte Kinderopern auf ihrer großen Bühne stattfinden lässt.



Den Fotos nach zu urteilen, hatte Camilla sichtlich Spaß.

Königsgemahlin Camilla und Elke Büdenbender zusammen mit Ensemblemitgliedern der Komischen Oper. Bildrechte: dpa

30.03.2023, 13:45 | Programmänderung für Camilla

Während Charles nach seinem Besuch in Tegel weiter nach Brandenburg düst, hat seine Frau Camilla eigene Termine. Für sie geht es nach Neukölln - das war bisher nicht geplant.



Camilla besucht gemeinsam mit Elke Büdenbender das "Refugio Berlin" - ein Projekt der Berliner Stadtmission. In dem Haus leben und arbeiten seit 2015 Menschen mit Fluchthintergrund. Es gibt ein Café, Festsäle und andere Begegnungsorte.



Eines der neueren Projekte: Das Ukraine-Café, bei dem regelmäßig ukrainische Geflüchtete zusammenkommen, um sich auszutauschen oder Rat einzuholen.

Auf Tuchführung mit Queen Consort: Camilla mit Elke Bündenbender im "Refugio Berlin". Bildrechte: dpa

30.03.2023, 13:30 Uhr | Im Eiltempo nach Tegel

Keine Mittagspause für König Charles: Nach seiner Rede im Bundestag geht es für den Royal direkt weiter nach Tegel. 13:30 ist dort ein Besuch in einem Ukraine-Ankunftszentrum geplant.



Am ehemaligen Flughafen nimmt sich Charles Zeit für geflüchtete Ukrainer und Ukrainerinnen. Begleitet wird er von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bürgermeisterin Franziska Giffey.

30.03.2023, 12:10 Uhr | König Charles III. beginnt seine Rede - und zwar auf Deutsch!

König Charles III. tritt vor die Abgeordneten im Bundestag, auch die beiden ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck und Christian Wulff sitzen in den gut gefüllten Reihen. "Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren", beginnt Charles seine Rede. "Es ist eine große Ehre, heute bei Ihnen zu sein. Meiner Frau und mir bedeutet es sehr viel, dass wir auf meiner ersten Auslandsreise als König nach Deutschland eingeladen wurden."



Auch den Großteil der restlichen Rede hält er auf Deutsch, nur für kurze Passagen wechselt er ins Englische. So sagt er, dass es ihn mit Stolz erfülle, in Berlin zu sein. "Diese Freundschaft hat meiner Mutter viel bedeutet". Er lobt auch die Unterstützung Deutschlands und Großbritanniens für die Ukraine. Beide Länder hätten "eine wichtige Führungsrolle übernommen."

Die ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck (links) und Christian Wulff (Mitte) ließen sich Charles' Rede nicht entgehen. Bildrechte: dpa

30.03.2023, 11:45 Uhr | König Charles III. kommt am Bundestag an

Pünktlich zur Mittagszeit geht es für König Charles in den Bundestag - mit Camilla fährt er im Rolls Royce der britischen Botschaft vor. Dort wird der Monarch eine Rede vor den Abgeordneten halten - ob ganz oder nur in Teilen auf Deutsch wird sich zeigen. Es wird das erste Mal sein, dass ein Mitglied der Königsfamilie vor dem tagenden Bundestag spricht.



Den Plenarsaal kennt er schon: Im November 2020 hielt Charles zum Volkstrauertag eine Rede, in der er die tiefe Partnerschaft zwischen Großbritannien und Deutschland betonte.



Das Parlament hat sich bereits heute Morgen für den royalen Besuch herausgeputzt: Gemäß dem deutschen Flaggenzeremoniell wird heute den ganzen Tag die Flagge des Vereinigten Königreichs auf dem Bundestag gehisst.

Neben der deutschen Flagge weht heute auch der Union Jack über Berlin. Bildrechte: dpa

30.03.23, 11:00 Uhr | Charles auf dem Bio-Wochenmarkt am Wittenbergplatz

König Charles und Camilla werden von Bürgermeisterin Franziska Giffey gegen elf Uhr auf dem Bio-Wochenmarkt am "Witti" erwartet. Der Besuch wurde auf expliziten Wunsch der Briten in das Besuchsprogramm aufgenommen.



Das Getümmel ist groß - viele Besucher wollen einen Blick auf das Paar erhaschen. 20 Sprengstoff-Spürhunde sichern den Wittenbergplatz ab, Absperrungen sollen die Massen in Zaum halten.



Die Royal-Fans kommen dem Königspaar überraschend nah: Charles und Camilla schütteln Hände (er ohne Handschuhe!), die Königsgemahlin probiert an einem Stand Bio-Honig.

Royals zum Anfassen: Charles und Camilla geben sich volksnah. Bildrechte: dpa

30.03.2023, 10:40 Uhr | König trifft auf Kanzler

König Charles III. kommt am Bundeskanzleramt an und wird dort von Olaf Scholz in Empfang genommen - der fehlte gestern beim Staatsbankett.



Viel Zeit bleibt den beiden Männern nicht, denn wenig später steht für den König ein Besuch auf dem Wochenmarkt am Wittenbergplatz an. Dort wird Charles von der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey erwartet.

Ein kurzes Händeschütteln, dann geht es für Charles auch schon weiter. Sein Terminkalender ist eng getaktet. Bildrechte: dpa

30.03.2023, 10:00 Uhr | König Charles trägt sich in Berlin in das Goldene Buch der Stadt ein

Der Rote Teppich wird erneut ausgerollt - dieses Mal vor dem Hotel Adlon. Denn hier trägt sich König Charles im Beisein der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) in das Goldene Buch der Stadt Berlin ein.

29.03.2023, 23:15 Uhr | Das Staatsbankett ist vorbei – Rückfahrt ins Hotel Adlon