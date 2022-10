In Kanada haben sich gleich mehrere Abgeordnete eines Regionalparlaments in der Provinz Québec geweigert, einen Eid auf ihr neues Staatsoberhaupt, den britischen König Charles III., zu schwören.



Die elf neugewählten Abgeordneten der Partei Québec Solidaire schlossen sich damit drei Abgeordneten der Parti Québécois an, die den von der Verfassung vorgeschriebenen Eid bereits in der vergangenen Woche verweigert hatten. Stattdessen schworen sie einen Eid auf die Einwohner von Québec.