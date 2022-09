Die Münzprägeanstalt des Vereinigten Königreichs hat am Freitag (30.09.22) das Portrait von König Charles III. enthüllt, das künftig auf den britischen Münzen zu sehen sein wird.

Der Übergang von Elizabeth II. und Charles III. wird fließend sein, denn: Das Profil des neuen Königs soll zunächst auf einer neuen 5-Pfund-Sondermünze und einer 50-Pence-Münze zu sehen sein. Die Rückseiten zieren Andenken an Queen Elizabeth. Die Monarchin wird also nach 70 Jahren auf dem Thron weiterhin nicht nur in den Köpfen, sondern auch auf dem Geld der Briten bleiben.