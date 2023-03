Auch Edwards Frau Sophie, die bisher als Gräfin von Wessex bekannt war, darf sich nun Herzogin von Edinburgh nennen. Die beiden seien "stolz, an das Vermächtnis Prinz Philips anzuknüpfen, Möglichkeiten voranzubringen, damit junge Menschen ihr volles Potenzial ausschöpfen können", heißt es aus dem britischen Königshaus.

Edwards 15-jähriger Sohn James erbt den Titel allerdings nicht. Stattdessen wird er der neue Earl of Wessex werden. Prinz Edward steht in der britischen Thronfolge an 13. Stelle und ist nach Charles, Anne und Andrew das jüngste Kind der im September verstorbenen Queen und ihres Mannes Philip. Er spielt gemeinsam mit seiner Frau eine diskrete, aber aktive Rolle als Repräsentant der königlichen Familie.