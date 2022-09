Im Anschluss an die Proklamation richtete König Charles III. erneut das Wort an die Bevölkerung und verpflichtete sich dem Erbe seiner Mutter Königin Elizabeth II. "Meine Mutter hat ein Beispiel von lebenslanger Liebe und selbstlosem Dienst gesetzt", sagte Charles. Ihre Regentschaft sei beispiellos gewesen in Länge, Hingabe und Ergebenheit. "Ich bin mir des großen Erbes und der Pflichten und Aufgaben äußerst bewusst, die mir weitergegeben wurden", so der Monarch. "Indem ich diese aufnehme, werde ich mich bemühen, dem Vorbild folgen, das gesetzt wurde."

König Charles III. bei der Proklamation mit seinem Sohn Prinz William (li.) und seiner Frau, Königsgemahlin Camilla. Bildrechte: dpa