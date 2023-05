Umwelt- und Naturschutz liegen König Charles III. am Herzen. Dennoch ist er nun ins Visier von Tierschutzaktivisten geraten. Drei Frauen, die Teil der Aktivistengruppe "Animal Rising" sind, haben drei Lämmer aus dem königlichen Besitz gestohlen. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion haben sie sich Zutritt zum königlichen Landsitz in Sandringham verschafft und die Tiere von der Appleton Farm mitgenommen.



Der Sinn der Aktion? Angeblich sollten die Tiere vor der Schlachtbank gerettet werden: "Wie jeder Mensch wollen auch Tiere ihr Leben in Sicherheit verbringen, ohne benutzt oder ausgebeutet zu werden. Leider ist das hier in Sandringham nicht der Fall, oder überall dort, wo sie in unserem Lebensmittelsystem verwendet werden."



In den sozialen Medien veröffentlichte "Animal Rising" Bilder und Videos von der Aktion. Eines zeigt sie, wie sie vor Schloss Windsor Plakate mit der Aufschrift "Ich habe das Schaf des Königs gerettet" in die Luft halten. Die drei Frauen stellten sich am Donnerstagmorgen der Polizei.