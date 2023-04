Es ist ein dunkles Kapitel der britischen Geschichte: Großbritannien war im 17. und 18. Jahrhundert tief in den Sklavenhandel verstrickt. "Großbritanniens Sklavenwirtschaft war riesig und äußerst komplex", so Ryan Hanley, Geschichtsdozent an der Universität Exeter, zur Deutschen Welle.



Lange wurde das Thema totgeschwiegen. Doch im Zuge der Bewegung "Black Lives Matter" nahm das Interesse an den Ursprüngen und Auswirkungen des Sklavenhandels sprunghaft zu – auch in Großbritannien. 2020 gerieten Statuen von umstrittenen Figuren aus der Kolonialzeit ins Visier einiger Aktivisten. So musste zum Beispiel die Figur des Sklavenhändlers Edward Colston von seinem Sockel weichen – die Statue wurde in das Hafenbecken von Bristol geworfen.