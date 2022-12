64 Jahre richtete sich Queen Elizabeth II. pünktlich zum Weihnachtsfest an das britische Volk. Nun, gut drei Monate nach ihrem Tod, übernimmt diese Aufgabe erstmals ihr Sohn.



König Charles III. hat zum ersten Mal die traditionelle Weihnachtsansprache gehalten – und das symbolträchtig von der St.-Georges-Kapelle in Windsor aus. Dem Ort, an dem seine Mutter Queen Elizabeth II. beigesetzt wurde. "Ich stehe hier in dieser exquisiten St.-Georgs-Kapelle in Schloss Windsor", fing Charles seine Rede an. "So nah an der Stelle, wo meine geliebte Mutter, die verstorbene Königin, mit meinem lieben Vater begraben liegt." Queen Elizabeth meldete sich zuletzt stets sitzend vor einem feierlich dekorierten Tisch aus ihrem Salon zu Wort.



8,1 Millionen Zuschauer verfolgten der BBC zufolge am ersten Weihnachtstag die Ausstrahlung von Charles' Ansprache, mehr als jede andere Feiertagssendung.