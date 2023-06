Mit was vertrieb sich Mini-Charles einst am liebsten seine Zeit? Mit Stift und Papier - wie kürzlich aufgetauchte Erinnerungsstücke des Royals beweisen. Charles' Frühwerke zeigen, wie der heutige König seine Welt aus Kinderaugen sah. Das macht sie für Sammler besonders wertvoll und begehrenswert. Im englischen Auktionshaus Hansons Auctioneers erhofft man sich jetzt hohe Gewinne für Charles' Zeichnungen. Angeboten werden insgesamt zehn Bilder für 5.000 bis 10.000 Pfund.

Unter den wiederentdeckten Erinnerungsstücken sind auch royale Briefe, Familienfotos, Weihnachtskarten und der Entwurf eines Menüs aus dem Jahr 1937. Fragt sich nur, wie die privaten Gegenstände den Weg aus den königlichen Schlössern herausgefunden haben?



Die Antwort: Die Werke wurden vor langer Zeit dem britischen Historiker und Autor Henry Maule geschenkt, wie der "Mirror" berichtet. Wann genau, ist jedoch nicht ganz klar. Wahrscheinlich wurden sie Henry Maule als Recherchematerial für seine Werke übergeben. Denn als Autor und Journalist widmete er sich mehr als einmal dem Leben der Royal Family. Unter anderem schrieb Henry Maule das Buch "All The Queen's Children" über Elizabeths royalen Nachwuchs.



Nach seinem Tod im Jahr 1981 geriet seine kleine, königliche Sammlung in Vergessenheit. Bis sie nun von seiner Familie wiederentdeckt und dem Auktionshaus übergeben wurde - zum Glück, so Charles Hanson. "Weil diese Sammlung den Menschen helfen wird, sich noch mehr mit King Charles III. in seiner Rolle als unser Monarch zu identifizieren."