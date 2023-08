Wie der Palast mitteilte, ist der norwegische König erkältet und deshalb krankgeschrieben. Der Royal muss sich die nächsten Tage schonen, weshalb ein geplanter Besuch in der norwegischen Gemeinde Skaun kurzfristig abgesagt werden musste. Eigentlich hat sich Harald vorgenommen, allen 356 norwegischen Gemeinden einen Besuch abzustatten. In 338 ist er bislang gewesen - ein stattliches Pensum für den 86-Jährigen. Seit zwei Jahrzehnten sorgt die angeschlagene Gesundheit des Königs immer wieder für Schlagzeilen.

Die erschreckende Bilanz der vergangenen 20 Jahre: 2003 wurde bei dem König Blasenkrebs diagnostiziert. 2005 und 2020 bekam er jeweils eine neue Herzklappe eingesetzt. Weihnachten 2019 kämpfte der Royal gegen eine Viruserkrankung. Auch eine Corona-Erkrankung, eine Knie-OP und ein Eingriff am Herzen machten dem Monarchen in den vergangenen drei Jahren zu schaffen.



Das Schloss verlässt er nur noch mit Gehhilfe. Als er im Juni Königin Margrethe (seine Cousine zweiten Grades) in Dänemark besuchen wollte, stolperte er aber dennoch und erschreckte die umstehenden Menschen durch einen unfreiwilligen Kniefall. Doch der König bleib cool und scherzte: "Ich erscheine in tiefster Bewunderung für dich." Blessuren schien er von seinem Sturz nicht davongetragen zu haben.