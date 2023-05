Gerade schien es, als habe sich der König wieder zurück in den Arbeitsalltag gekämpft. Erste Termine konnte Harald wieder wahrnehmen, auch für diese Woche stand einiges für den Monarchen auf dem Programm. Stattdessen wird wieder sein Sohn Haakon einspringen müssen.



So wird Haakon seinen Vater bereits am Montag (08.05.) beim nationalen Veteranentag vertreten. Am Donnerstag sollte Harald eigentlich dem Staatsrat im Königlichen Palast vorsitzen. Es steht in den Sternen, ob der König den Termin da bereits wieder wahrnehmen kann.