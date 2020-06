In einem Raum für Videokonferenzen im Einsatzführungskommando in der Henning-von Tresckow-Kaserne in Schwielowsee: Hier werden Auslandseinsätze der Bundeswehr koordiniert. Allerdings scheiterte eine geplante Videokonferenz mit deutschen und niederländischen Soldaten im Feldlager Masar-i-Scharif in Afghanistan. Die Leitung brach mehrfach ab. Bildrechte: imago images / Christian Spicker