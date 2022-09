Große Feier am Wochenende Königin Margrethe II. feiert 50. Thronjubiläum

Am 14. Januar 1972 bestieg Königin Margrethe mit gerade einmal 31 Jahren den Thron der ältesten Monarchie Europas - und das als erste Frau. Damit das nach dem Tod ihres Vater Frederik IX. möglich war, wurde bereits in ihrer Jugend die dänische Verfassung geändert.

Auch nach 50 Jahren ist die 81-jährige Monarchin noch immer voller Tatendrang. In Europa wird Königin Margrethes Thronerfahrung nur von einer Monarchin getoppt. Queen Elizabeth feierte in diesem Jahr ihr bereits 70. Thronjubiläum.

Ganz so pompös, wie man es für das goldene Thronjubiläum einer Königin erwartet, waren die Feierlichkeiten in Dänemark bislang nicht. Große Veranstaltungen mussten mussten aufgrund der andauernden Corona-Pandemie zunächst erstmal ausfallen. Bereits vor Weihnachten sagte das dänische Königshaus die Festlichkeiten ab.



An ihrem Jubiläumstag, dem 14. Januar, wurde Königin Margrethes lange Zeit auf dem Thron deshalb nur im kleinen Rahmen gewürdigt: mit einer Veranstaltung des Parlaments auf Schloss Christiansborg in Kopenhagen. Am Abend fand ein feierliches Abendessen im Familienkreis auf Schloss Amalienborg statt.