Ich fing an, als ich 17 war. Mein Vater und meine Mutter hatten während meiner Kindheit geraucht und eines Tages, als wir in einem kleinen Salon in Fredensborg waren, fragten meine Eltern, ob ich eine Zigarette versuchen wolle.

Königin Margrethe Biografie "Undervejs" ("Unterwegs")