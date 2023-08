Für ihre Liebe musste Máxima kämpfen. Als ihre Beziehung zum niederländischen Thronfolger bekannt wurde, löste das eine innenpolitische Krise aus. Wenn ein Thronfolger heiraten möchte, benötigt er die Einwilligung des Parlaments - und die wurde zunächst verweigert. Der Grund dafür war Máximas Vater. Jorge Zorreguieta gehörte in den 1970er-Jahren als Staatssekretär der Militärjunta Argentiniens an, hatte sich nie von deren blutiger Herrschaft distanziert. Erst nachdem Willem Alexander drohte, notfalls auch ohne Zustimmung des Parlaments zu heiraten und damit auf den Thron zu verzichten, gaben Königin Beatrix und dann auch die Volksvertreter der Eheschließung ihren Segen.

Das Drehbuch zur neuen Serie basiert auf dem Bestseller "Máxima Zorreguieta - Moederland" von Marcia Luyten. Die Autorin und Journalistin führte für ihre Recherche zahlreiche Interviews mit Familienmitgliedern, argentinischen Freunden, Ex-Kollegen und ehemaligen Klassenkameraden von Máxima.



Peter van der Vorst, Programmdirektor von RTL Niederlande, sagt: "Die Geschichte von Königin Máxima, dem beliebtesten Mitglied unserer königlichen Familie, eignet sich perfekt für eine Serie voller Dramatik, Spannung und Romantik." Gedreht wird aktuell in New York und Madrid, den Niederlanden und Belgien.



Doch wer wird in die Rollen von Máxima, Willem-Alexander, Beatrix und Co. schlüpfen?