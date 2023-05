Am Pfingstmontag wurde wieder zum königlichen Lauf geladen. Anlässlich des 50. Geburtstags von Kronzprinz Frederik wurde 2018 der "Royal Run" ins Leben gerufen. In mehreren dänischen Städten wird seitdem am Feiertag um die Wette gelaufen - mittendrin: Kronprinz Frederik und seine Familie.



Mehr als 93.000 Menschen hatten sich für den diesjährigen Lauf angemeldet. Frederik lief nicht nur einmal mit, sondern gleich dreimal. Am Morgen joggte er in Apenrade, anschließend in Herning und abends in Kopenhagen. Auch seine Frau, Kronprinzessin Mary, gab sich mit einer Strecke nicht zufrieden. Neben Nyborg ging sie auch in Nykøbing Falster an den Start.