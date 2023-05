Die Schwester von König Charles III. kommt nach Deutschland. Zur Eröffnungsfeier des CHIO, einem internationalen Pferdesport-Turnier in Aachen, hat Prinzessin Anne nun ihr Kommen angekündigt. Laut Veranstalter wird sie in einer prunkvollen Kutsche während des sogenannten "Musical Ride" der Garde des Königshauses, einer berühmten Show der royalen Reiter, am 27. Juni empfangen.

Großbritannien ist in diesem Jahr das Partnerland des CHIO - und das aus gutem Grund! Die Königsfamilie hat eine lange Tradition was den Pferdesport und die -zucht angeht. Prinzessin Anne wurde 1971 die jüngste Europameisterin in der Disziplin "Vielseitigkeit", bei der Reiter mit ihrem Pferd im Gelände und über schwierige Naturhindernisse reiten, und nahm 1976 sogar als erstes Mitglied der Königsfamilie an den Olympischen Spielen in Montreal teil. Und auch ihre Tochter Zara Tindall hat sich dem Reitsport verschrieben: Sie wurde 2006 Weltmeisterin in Aachen bei den Buschreitern, also den Reitern in der Disziplin "Vielseitigkeit".