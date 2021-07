Die Seidenrobe, die die Australierin Mary Elizabeth Donaldson bei ihrer Hochzeit mit dem dänischen Kronprinzen Frederik am 14. Mai 2004 trägt, ist eine Kreation des dänischen Designers Uffe Frank. In sie ließ Prinzessin Mary den Verlobungsring ihrer verstorbenen Mutter Henrietta einnähen. Für den Wow-Effekt ihres Looks sorgte eine sechs Meter lange Schlaeppe. Bildrechte: IMAGO / TT