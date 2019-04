Mit Volksfesten, Flohmärkten und viel Musik haben die Niederländer am Samstag den 52. Geburtstag ihres Königs Willem-Alexander gefeiert. Zu Ehren des populären Monarchen waren Land und Leute in Orange geschmückt - der Farbe des Königshauses. Schauplatz des offiziellen "Koningsdag"-Umzugs war in diesem Jahr die historische Altstadt von Amersfoort in der Provinz Utrecht.