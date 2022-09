Autokorsos, Helikopterflüge, Totenwachen, Prozessionen - was in den Tagen nach dem Tod der Queen im britischen Königreich passiert, ist streng protokollarisch geregelt. Mittlerweile ist der Leichnam der gestorbenen Monarchin in der Westminster Hall in London aufgebahrt, damit auch ihre Fans persönlich Abschied nehmen können.



Kommenden Montag findet das große Staatsbegräbnis der Königin statt - und das unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Nach einer staatlichen Trauerfeier in der Westminster Abbey, zu der etwa 2.000 geladene Gäste erwartet werden, wird Elizabeth II. in der St. George’s Chapel am Windsor Castle an der Seite ihres Ehemanns Prinz Philip beigesetzt.