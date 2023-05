Vor fast genau 70 Jahren nahm König Charles am 2. Juni 1953 an der Krönung seiner Mutter Elizabeth teil. Damals wohnten rund 8.000 Gäste dem royalen Event bei – dieses Mal sollen es nur 2.000 sein. Zu den Gästen zählen neben den Mitgliedern der königlichen Familie auch gekrönte Häupter aus aller Welt und hochrangige Politiker.

Die Einladungen zur Krönung sorgten für zahlreiche Überraschungen. So muss Charles' Ex-Schwägerin Sarah Ferguson der Zeremonie fernbleiben. Dafür aber kommt Camillas Ex-Mann Andrew Parker-Bowles – er soll sogar in der ersten Reihe bei der Royal Family Platz nehmen dürfen. Ebenfalls ausgeladen: Lady Pamela Hicks, die ehemalige Brautjungfer der Queen und enge Freundin von Charles' Mutter. Als Hofdame begleitete sie Königin Elisabeth II. in den 1950er-Jahren auf mehreren Staatsbesuchen in Länder des Commonwealth.



Doch: Die 94-jährige Dame scheint das Thema gelassen zu nehmen. Ihre Tochter India Hicks schreibt auf Instagram: