Das große Krönungskonzert auf Schloss Windsor bildet nach den Feierlichkeiten am Wochenende den Abschluss. Sonntagabend ab 20 Uhr (Ortszeit) soll es losgehen.

Neben den Royals sind bei dem Krönungskonzert unter anderem Stars wie Katy Perry und Lionel Richie dabei, die bereits zur Krönung am Samstag (6. Mai) in der Westminster Abbey eingeladen waren. Vor allem Katy Perry fiel durch eine kleine Panne bei dem großen Event in dem Gotteshaus auf.