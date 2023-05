Prinz William sorgte für den vielleicht emotionalsten Moment des Abends: Mit einer Rede rührte er Charles zu Tränen. "Ich möchte ein paar Worte an meinen Vater richten. Dieses Wochenende war so wichtig. Aber keine Sorge: Ich werde es nicht wie Lionel halten. Diese Rede wird nicht 'all night long' gehen. […] Pa, wir sind so stolz auf dich." Bildrechte: IMAGO/i Images