Das passiert im Gottesdienst zur Krönung - ein neues Schwert für König Charles

Neben den Kronjuwelen und den Insignien wird König Charles III. bei seiner Krönung in Schottland auch ein Schwert überreicht bekommen. Das neu angefertigte Schwert ist ein Ersatz für das mehr als 500 Jahren alte Staatsschwert. Das sei mittlerweile zu zerbrechlich, sodass ein neues in Auftrag gegeben wurde. Das neue Schwert trägt den Namen "The Elizabeth" - und wurde nach der verstorbenen Königin Elizabeth II. benannt.

Auch zu den Musikwünschen während der Krönung sind erste Details durchgesickert. Fünf neue Musikstücke sollen in der St. Giles Cathedral ertönen. Eines davon auf Gälisch. König Charles hat sich dieses Stück extra gewünscht, um die Kultur und Geschichte Schottlands zu würdigen. Das neue Schwert, das König Charles zur Krönung in Schottland überreicht wird, wurde zu Ehren seiner Mutter auf "The Elizabeth Sword" getauft. Bildrechte: dpa

Prozession und Krönungszeremonie

Mit einer Prozession werden die königlichen Insignien vom Edinburgh Castle zur St. Giles Cathedral gebracht. Daran werden sowohl das Royal Regiment of Scotland als auch 100 weitere Menschen, die Aspekte des schottischen Lebens repräsentieren, teilnehmen.



In einer weiteren Prozession werden König Charles und Königin Camilla von ihrem Holyroodhouse entlang der Royal Mile zur Kathedrale ziehen. Dort finden dann der Dankgottesdienst und die Krönung des Königs statt. Die Kronjuwelen, die ihm überreicht werden, zählen zu den ältesten Kronjuwelen des Vereinigten Königreichs.



Auch Prinz William und Ehefrau Prinzessin Kate werden zur Prozession und Zeremonie in Schottland erwartet. Kurz vor ihrem Tod im Sommer 2022 nahm die Queen selbst noch ein letztes Mal an der Holyrood Week teil. Bildrechte: IMAGO / i Images

Die Holyrood Week in Schottland

Anlässlich der traditionellen Holyrood Week, auch royal Week genannt, wird das Königspaar nach Schottland reisen. Das hat schon Charles Mutter, Königin Elizabeth II., jedes Jahr getan. Eine Woche lang reiste sie durch Schottland, traf die Bevölkerung und empfing Gäste im Holyroodhouse. Diese Aufgäbe fällt nun dem neuen König und seiner Frau Camilla zu. Kurz nach ihrer Krönung am 2. Juni 1953 reiste die Queen mit ihrem Ehemann Philipp ebenfalls nach Schottland. Bildrechte: imago/United Archives International

Eine ganze Woche werden Charles und Camilla in Schottland verbringen, verschiedene Regionen besuchen, Schotten aus allen Gesellschaftsbereichen treffen und einige von ihnen - als Anerkennung für ihre gute Arbeit - im Holyroodhouse empfangen.



Bereits am Dienstag (4. Juli) wird König Charles seine erste Gartenparty feiern, zu der etwa 8.000 Menschen geladen sind. Eine solche Gartenparty fand auch bei der diesjährigen Krönung des Königs drei Tage vor der Zeremonie in England statt. Nach dem Tod der Queen wurde ihr Sarg zunächst in die St. Giles Cathedral gebracht. Darauf die Krone von Schottland, die König Charles III. nun zur zweiten Krönung tragen wird. Bildrechte: imago images/Jane Barlow / Avalo