Widmungs- und Dankgottesdienst Die 2. Krone: König Charles III. in Schottland erneut gekrönt

Hauptinhalt

Am 6. Mai wurde König Charles III. in London gekrönt. Nun gab es eine zweite Krone für den Monarchen - diesmal in Schottland. Im Rahmen der "Holyrood Week" wurden dem König bei einem Widmungs- und Dankgottesdienst in Edinburgh die schottischen Kronjuwelen übergeben: in Form einer Krone, einem Zepter sowie einem neuen Schwert.