Das Besondere: Sogar Mitglieder der königlichen Familie sollen einigen Festen einen Besuch abstatten. Laut "The Sun" wird Prinz Edward an einem Lunch in Cranleigh in Surrey teilnehmen.



Auch Prinzessin Anne soll in der Gemeinde in Swinton ein Straßenfest besuchen. Die beiden Töchter von Prinz Andrew, Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice werden bei einem Fest in Windsor erwartet.

Nach der Krönung: Die Vorbereitungen für den "Coronation Big Lunch" sind in vollem Gange. Bildrechte: Getty Images