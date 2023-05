Großbritannien steht Kopf - und das drei Tage lang. Vom 6. bis zum 8. Mai wird König Charles III. im ganzen Land gefeiert, denn nach 70 Jahren wird in Great Britain wieder ein Monarch gekrönt. Nie hat ein Thronfolger länger auf sein Amt gewartet. Auf dem Programm stehen Flugshows, Konzerte, ein Krönungsschmaus und vieles mehr. Damit Sie aber das Wichtigste - nämlich die Krönung am Samstag, den 6. Mai - nicht verpassen, geben wir einen Überblick, wo Sie die Zeremonie verfolgen können.

Das Erste überträgt die Krönung in einer mehr als fünfstündigen Liveberichterstattung von 10:30 bis 16:00 Uhr . Auslandskorrespondentin Annette Dittert berichtet von vor Ort in London. Moderiert wird die Übertragung von Julia-Niharika Sen und der Königshaus-Expertin Leontine Gräfin von Schmettow . 16:00 Uhr geht es im Ersten mit der Dokumentation "Charles - Schicksalsjahre eines Königs" weiter. Kein britischer Monarch war bei seiner Thronbesteigung älter, kein Thronfolger hat länger darauf gewartet, König zu werden. Doch wer ist der Mann, der nun auf dem Thron des Vereinigten Königreichs sitzt? Alle Highlights fasst BRISANT dann ab 16:45 Uhr im Ersten zusammen. Auch BRISANT.DE wird die Krönung über den Tag online live begleiten. Wer das verpasst hat, kann 23:40 Uhr noch einmal einschalten. Dann kommt "King Charles III. - Die Highlights der Krönung" im Ersten.

Das ZDF verzichtet auf eine Live-Übertragung der Krönung, bietet dafür aber ein thematisches Programm rund um die Krönung an: Auf "Terra X History" können sich Royal-Fans über ein Porträt von König Charles III. freuen. Dabei werden auch seine Verwandten und Weggefährten beleuchtet. Die Doku kann ab dem 30. April in der ZDF Mediathek gestreamt werden.



Am Tag der Krönung fasst das ZDF die Ereignisse des Tages mit einem "ZDF Royal" um 19:45 Uhr zusammen. Königshaus-Expertin Julia Melchior und Christina von Ungern-Sternberg kommentieren die Krönung.



