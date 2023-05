Die Beziehung der beiden gilt als sehr innig - der Ursprung dafür liegt in ihrer Kindheit. Zwischen den beiden Royals liegt ein knapper Altersunterschied von zwei Jahren. Deshalb sind sie mehr oder weniger gleichzeitig groß geworden. In einem Interview mit dem "Observer" gab Anne 1980 zu: "Ich habe schon in ziemlich jungem Alter akzeptiert, dass ich die Nummer zwei in allem bin." Anne soll nie neidisch auf ihren Bruder gewesen sein, im Gegenteil. Anne gilt seit jeher als bodenständig, fleißig, loyal und zuverlässig. Alles Eigenschaften, die Charles schätzt - vor allem jetzt als König.

Nach den Skandalen der vergangenen Jahre dürfte es für Royal-Fans wenig überraschend sein, dass weder Andrew noch Harry für das Familienfoto vor die Kamera durften.



Prinz Harry befand sich während der Foto-Session wahrscheinlich schon wieder auf dem Rückflug in seine US-amerikanische Heimat. Gerade einmal 28 Stunden und 42 Minuten hielt sich der Prinz laut "Daily Mail" in England auf. Er landete am Freitag um 11:23 Uhr in Heathrow, verließ die Westminster Abbey um 13:21 Uhr und war schließlich am Samstagabend um 18:30 Uhr zurück in Los Angeles.



Zwischen den Brüdern Charles und Andrew soll es von Kindesbeinen an Spannungen gegeben haben. Spätestens seit Prinz Andrews Verwicklungen in den Epstein-Skandal gilt Andrew als Persona non grata.



