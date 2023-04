Montag, der 8. Mai 2023: The Big Help Out

Unter dem Namen "The Big Help Out" (zu Dt. "Die große Hilfe") findet am Montag nach der Krönungszeremonie und nach dem großen Krönungskonzert ein Projekt statt, das die positiven Auswirkungen von Freiwilligenarbeit von Gemeinden im ganzen Land hervorhebt. Dadurch soll das Gemeinschaftsgefühl gestärkt und ein dauerhaftes Vermächtnis in Bezug auf das Krönungswochenende geschaffen werden.



BRISANT/royal.uk