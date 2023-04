Das royale Ereignis wirft seine goldenen Schatten voraus: Ob Krönungskonzert, Tee-Partys, Straßenfeste oder die offizielle Krönungs-Quiche: König Charles wird am Wochenende des 6. Mai von den Briten in alle Richtungen gefeiert. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Nun hat der Palast weitere Details zum offiziellen Programmplan verraten. Das ist bekannt:

Der historische Tag am 6. Mai beginnt für König Charles und seine Familie am Morgen mit einem Krönungsgottesdienst in der Westminster Abbey. Dafür werden Charles und Camilla in der sogenannten Königs-Prozession mit einer goldenen Kutsche vom Buckingham Palast zur Kirche gefahren. Um elf Uhr betritt das Königspaar die Kirche durch das Hauptportal. Dann wird es ernst.



Um Punkt 12 Uhr wird der Erzbischof von Canterbury Charles in der Westminster Abbey die Edwardskrone aufs Haupt setzen. Daraufhin ertönen Trompeten, und landesweit werden Salutschüsse abgefeuert.



Um 13 Uhr beginnt dann die prunkvolle Prozession zurück zum Buckingham-Palast – dieses Mal in einer anderen goldenen Kutsche. Nach exakt 33 Minuten soll das frisch gekrönte Paar den Palast erreichen – Timing ist bei den Royals eben alles. Der Krönungstag ist bis ins kleinste Detail durchgeplant.



Für Royal-Fans ist der nächste Programmpunkt das Highlight der Zeremonie, denn König Charles und Königin Camilla zeigen sich gegen 14:15 Uhr mit ihrer Familie auf dem Balkon, um die zeremoniellen Ereignisse des Tages abzuschließen. "Gekrönt" wird das Royale Mega-Event mit der Show einer Kunstfliegerstaffel.



Auf dem Balkon mit dabei sind auch Prinz William samt Familie – aber einer wird fehlen …