Kronprinz Haakon und Mette-Marit: Urlaub bei den Royals

Auf Instagram posteten die Royals eine Reihe von sommerlichen Schnappschüssen. "Einen schönen Sommer wünscht die Kronprinzenfamilie", heißt es im Kommentar zu den Familienfotos, die die vier bei einem Landgang in der Gemeinde Sør-Varanger zeigen.



Die Kronprinzenfamilie verbringt ihre Sommer fast immer im eigenen Land, bevorzugt auf See oder auf der Insel Dvergsøya in Kristiansand. Dort mieten Haakon und Mette-Marit fast jedes Jahr die "Villa Vogts", welche direkt am Meer liegt. Meist wird hier auch zum traditionellen Sommer-Shooting geladen.

Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus 2019 im Urlaub in Kristiansand. Bildrechte: dpa

Auf den diesjährigen Fotos zeigen sich die norwegische Royals leger in sommerlicher Freizeitkleidung – farblich perfekt aufeinander abgestimmt in Weiß und Blautönen. Wirft man einen Blick in die Kommentarspalte, fällt auf: Ein Familienmitglied sticht royalen Fans besonders ins Auge.

Sverre Magnus kaum wiederzuerkennen

"Sverre Magnus ist ein großer Junge geworden", schreibt eine Followerin unter die neuen Familienfotos. "Sverre Magnus ist so ein hübscher, junger Mann", heißt es in einem anderen Kommentar. Viele finden sogar: Der 17-jährige Prinz wird seinem Großvater, König Harald, immer ähnlicher.



Sverre Magnus ist mit seinem knapp 1,90 Meter großen Vater Haakon mittlerweile auf Augenhöhe. Bereits an Norwegens Nationalfeiertag im Mai 2022 überraschte der Prinz alle mit seiner Körpergröße.



Doch nicht nur das fällt auf: Seine Brille ist weg, die Haare sind lässig aus dem Gesicht gestylt – der Nachwuchs-Royal lässt die Teeniejahre langsam hinter sich. Nach den Ferien startet Sverre Magnus in sein letztes Schuljahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich Sverre Magnus (hier 2022) sehr verändert. Bildrechte: dpa

Haakon und Mette-Marit: So feiern sie ihre 50. Geburtstage

Der norwegische Sommer wird dieses Jahr für die Kronprinzenfamilie ein einziges großes Fest. Denn sowohl Kronprinz Haakon, als auch Kronprinzessin Mette-Marit feiern ihren 50. Geburtstag.

Geburtstags-Duo: Haakon und Mette-Marit werden dieses Jahr 50 Jahre alt. Bildrechte: Getty Images