Nach einem Auftritt beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) am Sonntagabend beginnt am Montag die Zugreise. Nach der Ankunft in Köln steht der Besuch einer Buchhandlung an, abends ist ein Empfang geplant. Am Dienstagmittag soll der Zug in Frankfurt eintreffen. Die Frankfurter Buchmesse soll am Dienstagabend eröffnet werden. Rund 7.500 Aussteller sind bis Sonntag (20.10.) dabei. Erwartet werden auch rund 100 norwegische Schriftsteller, darunter Schwergewichte wie Krimiautor Jo Nesbø und Autorin Maja Lunde ("Die Geschichte der Bienen"). Lunde soll gemeinsam mit Mette-Marit im Literaturzug anreisen.

Museumsdirektiorin Susanne Gaensheimer (v.l.n.r.) steht neben Kronprinz Haakon von Norwegen, dem Buchautoren Karl Ove Knausgard, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Kronprinzessin Mette-Marit in der Ausstellung zu Edvard Munch. Das norwegische Kronprinzenpaar eröffnete zusammen mit Laschet die Ausstellung. Bildrechte: dpa