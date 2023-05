Von wegen Krönchen richten und schicke Kleider tragen: Europas Thronprinzessinnen müssen im wahrsten Sinne des Wortes ihren Mann stehen.



Nachdem bereits Elisabeth von Belgien mit 18 Jahren eine Militärausbildung absolvieren musste, zieht nun Spaniens Infantin Leonor nach: Die spanische Kronprinzessin beginnt am 17. August eine dreijährige Militärausbildung, das teilte das Verteidigungsministerium im spanischen Amtsblatt mit. Die 17-Jährige soll in allen drei Waffengattungen (Heer, Marine und Luftwaffe) ausgebildet werden.



Warum das Ganze? In Spanien hat der König (oder die Königin) das Oberkommando des Militärs inne. Auch König Felipe absolvierte eine militärische Ausbildung.



Zuvor muss Leonor allerdings noch im Internat in Wales ihr Abitur machen. Die Prinzessin zog im Spätsommer 2021 nach Wales, um dort das altehrwürdige UWC Atlantic College zu besuchen. Die Schule gilt als Top-Adresse für Royals - sicher nicht nur, weil sie sich in der mittelalterlichen Burg St. Donat's Castle befindet. Auch Prinzessin Alexia der Niederlande drückt dort die Schulbank. Berühmte Absolventen sind unter anderem Prinzessin Elisabeth von Belgien, der niederländische König Willem-Alexander und Prinzessin Raiyah von Jordanien.



Anfang August kann Leonor nochmal kurz durchatmen, denn dann steht der traditionelle Sommerurlaub der spanischen Königsfamilie auf Mallorca an.