Kurz vor ihrer Hochzeit mit Kronprinz Felipe im Jahr 2004 erschien zum ersten Mal eine Biografie über Letizia Ortiz. Unter dem Titel "Du wirst meine Königin sein" ("Tu seras ma Reine") schilderten die beiden Journalistinnen Paloma Garcia-Pelayo und Angela Portero den Weg der bürgerlichen Letizia auf den spanischen Königsthron. Jetzt ist eine neue Biographie erschienen - und die lässt die mittlerweile zur spanischen Königin gekrönte Letizia in einem ganz anderen Licht erscheinen. "La Reina impaciente" - "Die ungeduldige Königin", heißt das unautorisierte Werk aus der Feder von Messie-Biograf Leonardo Faccio, erschienen am 20. Februar 2020.

Faccios Thema: Was bedeutet es, im 21. Jahrhundert Königin zu sein? Die Antwort darauf glaubt er in seinem 240 Seiten starken Werk zu liefern. Denn angeblich, so behauptet der Autor, sei er im Zuge seiner Arbeit gleich mehrfach mit der heutigen Königin "informell" zusammengetroffen. Wohl so informell, dass es der Königsfamilie glatt entgangen ist. Laut spanischer Presseberichte zeigt die sich nämlich über die angeblichen Zusammenkünfte erstaunt. Kein einziges dieser Aufeinandertreffen sei aktenkundig geworden.