Die 94 Jahre alte Queen wird in ihrem Bentley zu ihren Gemächern zurückgefahren. Die anderen gehen zu Fuß. Laut Corona-Vorgaben darf die Trauerfeier nur 15 Personen umfassen.

Johann Sebastian Bachs "Präludium und Fuge c‑Moll" beschließt die Trauerfeier. Die Trauergemeinde verlässt durch einen Seiteneingang die St. George's Chapel. Prinz Philip wird vorerst in der königlichen Gruft in der Kapelle beigesetzt. Hier verbleibt er bis die Queen stirbt. Dann werden beide gemeinsam in einer kleinen Extra-Kapelle beigesetzt.