Seit einigen Jahren lebt Prinzessin Madeleine mit ihrer Familie schon in den USA. Nun will die jüngste Tochter von König Carl XVI. Gustaf wieder zurück nach Schweden ziehen. Wie das schwedische Königshaus am Dienstag (07.03.) mitteilte, wird der Umzug bereits im kommenden Sommer passieren.

Ihre königliche Hoheit Prinzessin Madeleine und Mr. Christopher O'Neill werden gemeinsam mit ihren Kindern im August 2023 nach Stockholm ziehen. Schwedisches Königshaus

Rückkehr auf unbestimmte Zeit

Mit der Rückkehr in ihre skandinavische Heimat wollen Prinzessin Madeleine und ihr Mann Christopher O'Neill den drei gemeinsamen Kindern das Heranwachsen in Schweden ermöglichen, wie die schwedische Zeitung "Aftonbladet" berichtet. Aus diesem Grund wird die Familie dauerhaft ein Appartment in den königlichen Stallungen in der schwedischen Hauptstadt bewohnen, heißt es in der Mitteilung des Königshauses.



Die Nähe zur Familie spielt dabei sicherlich auch eine große Rolle. Schließlich leben König Carl Gustaf und Königin Silvia, sowie die Geschwister von Madeleine, Prinzessin Victoria und Prinz Carl Philip, ebenfalls in der Nähe der schwedischen Hauptstadt. Prinzessin Madeleine und ihre Familie leben bald wieder in der Nähe der schwedischen Königsfamilie. Bildrechte: dpa

Kinder gehen auf Grundschule in Stockholm

Auch wie es mit der schulischen Laufbahn der drei Kinder weitergeht, hat der Palast in seinem Statement mitgeteilt. Demzufolge werden die neunjährige Prinzessin Leonore und der siebenjährige Prinz Nicolas auf eine Stockholmer Schule gehen. Die vierjährige Prinzessin Adrienne wird einen Kindergarten besuchen.

Villa in Florida steht zum Verkauf