Beide tragen ein schwarzes schlichtes Kleid, Mama Märtha kombiniert es mit einer schwarzen Hose. Beide wirken super elegant, doch die Rückenansicht ist ein echter Hingucker! Da zeigen beide nämlich überraschend viel Haut. Und weil das Mutter-Tochter-Gespann schon zweimal die gleichen Klamotten trägt, reicht am Ende auch ein Schirm für beide.

Der Trend in den Königshäusern geht schon länger zu mehr Nachhaltigkeit. Immer wieder sieht man die jungen Nachwuchsroyals in den Roben ihrer Mütter. Warum auch nicht? Schließlich können Eltern auch Vorbild in Sachen Mode sein.



Die schönsten royalen Mutter-Tochter-Outfits gibt es hier zum Anschauen.