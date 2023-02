Am 8. November gab der norwegische Hof den Rücktritt von Märtha Louise von Norwegen bekannt. Doch auch wenn die Nachricht aufhorchen ließ, schien alles ganz friedlich: Es hieß, dass sich die Prinzessin und ihre Eltern einig seien, dass Märtha Louise keine offizielle Vertreterin der norwegischen Krone mehr sein soll. Soweit so gut - oder etwa doch nicht?



Drei Monate später hört sich nun alles etwas anders an. In der schwedischen TV-Show "Min Sanning" (auf Deutsch: "Meine Wahrheit") des TV-Senders "SVT" schüttete Märtha Louise ihr Herz aus - und geht hart mit dem Königshaus ins Gericht.



Diese Enthüllungen machte Prinzessin Märtha Louise

Alles Lüge? So lief Märtha Louises Rücktritt angeblich ab

Im TV-Interview betont Märtha Louise: "Ich habe gerne offizielle Aufgaben übernommen." Vor allem ihr Einsatz für Menschen mit Behinderung habe sie stets als "sehr lohnend und wunderbar" empfunden. War ihr royaler Rücktritt also unfreiwillig? Diese Frage lässt die Prinzessin offen, allerdings betont sie, dass sie jederzeit wieder royale Aufgaben übernehmen würde. "Wenn es so kommt, sage ich 'ja' dazu."



Kurz nach Verkündung ihres royalen Rücktrittes äußerte sich Märtha Louises Mutter Königin Sonja in einer Pressekonferenz zu den Beweggründen. Sie deutete damals an, dass Märtha Louises Verlobter Durek Verrett der Grund für den Rückzug war: "Amerikaner haben keine Ahnung, was ein Königreich ist. Also ist es kein Wunder, dass er es nicht begreift."



Märthas Beziehung zu dem US-amerikanischen Schamanen Durek Verrett sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen. Die Niederlegung ihrer royalen Aufgaben sollte ein Statement setzen und Distanz zwischen die Aussagen des Geistheilers und die Monarchie bringen.



Ein Blick in ihre Vergangenheit zeigt: Für die Liebe legte Märtha Louise schon einmal ihr Amt nieder: Im Jahr 2002 heiratete sie den Schriftsteller Ari Behn (†47). Durch ihre Heirat verlor sie ihr Prädikat "Königliche Hoheit", behielt aber den Titel einer Prinzessin von Norwegen. Außerdem verzichtete sie auf alle Apanagen.

Märtha Louise 2019 mit ihren Töchtern auf Ari Behns Trauerfeier. Bildrechte: dpa

Hat die Presse Mitschuld an Ari Behns Selbstmord?

Thema des Interviews war auch der Suizid von Ari Behn: Als die Sprache auf ihren Ex-Mann kommt, wird Märtha Louise emotional. Die 51-Jährige vergießt Tränen im TV und sagt: "Dies ist das erste Interview, das ich mache, nachdem Ari gestorben ist, also sind meine Nerven nicht ganz so stark, wie sie normalerweise sind."



Ari Behn verlor 2019 den Kampf gegen seine Depressionen und schied freiwillig aus dem Leben. Der norwegischen Klatschpresse gibt Märtha Louise eine Mitschuld am Tod ihres Ex-Mannes. "Seine geistige Gesundheit hing stark davon ab, dass er so viel in den Medien war." Erst als er tot war, hätte die Presse gemerkt, dass man zu harsch mit ihm gewesen sei, und er eigentlich ein sehr netter Mensch war.



Das Paar hatte es von Anfang an nicht einfach: Ihre gemeinsame Zeit bezeichnete Märtha Louise 2021 in der TV-Doku "Märtha" als "Spießrutenlauf". In der TV2-Produktion sagte sie: "Wir wurden 24 Stunden am Tag verfolgt. Es war total verrückt." Die Ehe im Blitzlichtgewitter hielt fast 15 Jahre lang. Mit Ari Behn hat Märtha Louise die Töchter Maud Angelica, Leah Isadora, und Emma Tallulah.

15 Jahre lang waren Märtha Louise und Ari Behn verheiratet. 2017 ließ sich das Paar scheiden. Bildrechte: imago images / PPE

Märtha Louise hat viel Verständnis für Prinz Harry

Vielleicht ist es deshalb auch verständlich, dass Märtha Louise im Interview mit Prinz Harry sympathisiert und seine Flucht aus Großbritannien nachvollziehen kann: "Wenn er glaubt, Meghan auf diese Weise retten zu können, halte ich das für sehr klug von ihm".

Ihr Verlobter Durek Verrett wird falsch dargestellt

Harry warf der britischen Regenbogenpresse immer wieder vor, Herzogin Meghan schlecht zu behandeln. Auch Märtha Louise merkt im Interview an, dass ihr Verlobter unter den Medien zu leiden hätte - unfairerweise.



Ein Beispiel: Der Schamane sorgt mit kontroversen Aussagen immer wieder für Negativ-Schlagzeilen. So behauptete er im Juli 2022 auf Instagram, das ein von ihm vertriebenes Medaillon ihn von COVID-19 heilen konnte.



"So hat er es nicht gesagt", rechtfertigt sich die Prinzessin jetzt im Interview. Durek Verretts Aussagen würden generell von der norwegischen Presse falsch dargestellt und aus dem Zusammenhang gerissen. "So ist das immer mit der Presse, glaube ich." Allerdings stellt sie auch klar: "Ich stehe nicht für alles, wofür er steht, also musst du ihn fragen, was er meint." Durek Verrett ist seit 2019 offiziell der neue Mann an der Seite von Prinzessin Märtha Louise von Norwegen. Bildrechte: Daniel Perez/Getty Images

Märtha Louise: Schwere Jugend im Zeichen der Krone

Und Märtha Louise geht noch härter mit der Boulevardpresse ins Gericht: So habe sie auch während ihrer Teenagerzeit extrem unter der ständigen Beobachtung und Berichterstattung gelitten.

Ich dachte, die Leute würden Tomaten auf mich werfen und mich ausbuhen, wenn ich das nächste Mal in die Öffentlichkeit gehe. Aber so war es nicht. Und dann habe ich verstanden, dass die Presse nicht immer das wiedergibt, was die Leute denken. Prinzessin Märtha Louise von Norwegen

Märtha Louise als 14-Jährige mit ihren Eltern und Bruder Haakon im Jahr 1985. Bildrechte: dpa

Wie reagiert das Königshaus auf Märtha Louises Interview?