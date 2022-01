Dass Willem-Alexander, damals noch Kronprinz der Niederlande, und die argentinische Wirtschaftswissenschaftlerin Máxima Zorrguieta Cerruti einst das niederländische Königspaar würden, daran haben die beiden Hauptakteure selbst wohl keine Sekunde gedacht, als sie sich im Jahr 1999 auf einer Party in Sevilla kennenlernten.



Ganz im Gegenteil. Er hielt sie für einen Paparazzo, sie ihn für einen Griesgram. Weshalb es zwischen den beiden dennoch funkte, bleibt ihr Geheimnis. "Es war Liebe auf den dritten Blick", witzelt Willem-Alexander später.

In guten wie in schlechten Zeiten ein gutes Team

Heute macht der König der Niederlande keinen Hehl daraus, wie sehr er seine Frau liebt. Die zahlreichen Bilder, die sie gemeinsam zeigen, die Blicke, die sie bei öffentlichen Auftritten tauschen, sprechen Bände.



Maxima und Willem-Alexander teilen nicht nur ihren Witz und Humor, sondern auch ihre Leidenschaft für den Sport, gute Gespräche - und die Elternschaft für drei gemeinsame Töchter.



Sie sind "Sparringspartner" und gute "Kumpel", die sich gegenseitig bei ihrer Arbeit unterstützen und sich zugleich Halt geben - auch in schwierigen Zeiten: Im Jahr 2013 stirbt Willem-Alexanders Bruder Prinz Johan Friso infolge eines Lawinenunfalls, 2018 wählt Máximas Schwester Inés den Freitod.

Er ist mein Anker. Er regt mich an, um wirklich meine Arbeit zu tun, aber zugleich hält er mich auch fest. Königin Máxima

Willem-Alexander und Maxima - bis heute ein glückliches Paar. Bildrechte: dpa

Der Schatten des Vaters: Kampf für die Ehe

Doch für das, was sie heute leben, mussten Willem-Alexander und Máxima hart kämpfen. Denn als ihre Beziehung in den Niederlanden bekannt wurde, löste das eine innenpolitische Krise aus. Wenn ein Thronfolger heiraten möchte, benötigt er die Einwilligung des Parlaments - und die wurde zunächst verweigert. Der Grund dafür war Máximas Vater.



Jorge Zorreguieta gehörte in den 1970er-Jahren als Staatssekretär der Militärjunta Argentiniens an, hatte sich nie von deren blutiger Herrschaft distanziert.



Erst nachdem Willem Alexander drohte, notfalls auch ohne Zustimmung des Parlaments zu heiraten und damit auf den Thron zu verzichten und Máxima sich offiziell von ihrem Vater distanziert hatte, gaben erst Königin Beatrix und dann auch die Volksvertreter der Eheschließung ihren Segen.



Dabei spielte auch die niederländische Bevölkerung, die sich zu großen Teilen mit dem jungen Paar solidarisiert hatte, keine unwesentliche Rolle.



Zur Hochzeit durfte Máximas Vater allerdings nicht kommen. Auch der späteren Krönung seines Schwiegersohns musste er fernbleiben.

Dass das Parlament ihrer Hochzeit zustimmte, haben Willem-Alexander und Maxima auch der niederländischen Bevölkerung zu verdanken. Bildrechte: IMAGO

Leidenschaftlicher Kuss und Tränen bei der Trauung

Ob das der Grund war, weshalb bei der Trauung am 2. Februar 2002 bei Máxima die Tränen flossen, als in der Nieuwe Kerk von Amsterdam ein argentinischer Tango gespielt wurde? Darüber kann heute nur gemutmaßt werden.



Dafür fiel der Kuss des frisch getrauten Paares so innig und leidenschaftlich aus, wie es von Royals in der Öffentlichkeit bis dato noch nicht zu sehen war. Mit einer Kutschfahrt durch Amsterdam bedankte sich das Brautpaar bei den Niederländern für ihre Unterstützung.

Mit einer Kutschfahrt durch Amsterdam bedanken sich Willem-Alexander und Maxima bei den Niederländern für ihre Unterstützung. Bildrechte: imago/Belga

Unbeschwertes Familienleben mit drei Töchtern

Elf Jahre lang konnten Máxima und Willem-Alexander auf dem Landgut Eikenhorst bei Den Haag relativ unbehelligt das Familienleben genießen. In dieser Zeit wurden die drei gemeinsamen Töchter Kronprinzessin Amalia (2003), Prinzessin Alexia (2005) und Prinzessin Ariane (2007) geboren.

Die ersten Jahre ihres Ehelebens kann das damals noch Kronprinzenpaar unbeschwert genießen. Bildrechte: dpa

Zahlreiche Verpflichtungen als Königspaar

Mit Willem-Alexanders Thronbesteigung im Jahr 2013 war damit erstmal Schluss. Als König und Staatsoberhaupt muss Willem-Alexander zahlreiche Verpflichtungen wahrnehmen und wird dabei von Máxima tatkräftig unterstützt. "Sie sind ein gutes Team", beurteilen Royalty-Experten ihre Zusammenarbeit.



Das Paar glänzt bei fröhlichen Anlässen, Volksfesten, Partys und auf den offiziellen Familienfotos gleichermaßen. Bei Sport-Wettkämpfen sitzen Máxima und Willem-Alexander auf der Tribüne, unterstützen mit Fähnchen in der Hand und gerne auch mal in Knallorange ihr Land.



Ebenso ist das Paar zur Stelle, wenn es Trost zu spenden gilt. Ihre wohl bislang schwerste Prüfung als Königspaar war im Juli 2014 die Katastrophe mit Flug MH17. Das Passagierflugzeug war über umkämpftem Gebiet in der Ostukraine abgeschossen worden. Die meisten der 298 Opfer waren Niederländer. Tief bewegt bezeugte das Königspaar den Angehörigen sein Mitgefühl.

Schwerer Gang: König Willem-Alexander und Königin Maxima spenden Trost, als die Opfer des verunglückten Flugs MH17 in den Niederlanden eintreffen. Bildrechte: dpa

Kritik vom niederländischen Volk

Vor der Kritik ihrer Landsleute sind Willem-Alexander und Máxima dennoch nicht gefeit. Vor allem der aufwändige Lebensstil des Königspaars wurde immer wieder kritisiert. Mit Erfolg: Den Plan, im Entwicklungsland Mosambik eine luxuriöse Ferienvilla zu kaufen, gaben Willem-Alexander und Máxima schließlich auf.

Verstöße gegen die Corona-Regeln