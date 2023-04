Herzogin Meghan hat in den USA einen juristischen Erfolg erzielt - und zwar gegen ihre Halbschwester. Samantha Markle war gegen die Schauspielerin wegen "nachweisbar falscher und bösartiger" Aussagen vor Gericht gezogen - und hatte einen Schadenersatz von 75.000 US-Dollar gefordert. Stein des Anstoßes war eine Aussage Meghans im aufsehenerregenden Interview mit US-Moderatorin Oprah Winfrey. Die Ehefrau von Prinz Harry hatte behauptet, ein Einzelkind zu sein.

Und das zu recht, wie nun ein US-Gericht urteilte - und die Verleumdungsklage der Halbschwester abwies. In einer schriftlichen Begründung erläuterte Richterin Charlene Edwards Honeywell, dass Meghan "lediglich eine Meinung über ihre Kindheit und ihre Beziehung zu ihren Halbgeschwistern" geäußert habe.



"Daher stellt das Gericht fest, dass die Aussage der Beklagten nicht objektiv überprüfbar oder empirisch beweisbar ist (...) Die Klägerin kann die Meinung der Beklagten über ihre eigene Kindheit nicht plausibel widerlegen", heißt es weiter. In diesem Fall darf Meghan also keine Flunkerei unterstellt werden.



BRISANT/dpa