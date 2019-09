Herzogin Meghan machte sich derweil an der Seite ihres Gatten auf an den Monwabisi Beach. Das royale Outfit eher sportiv, Meghan in flachen Schuhen und Jeansjacke, Harry ohne Sakko im grünen Hemd. Nicht etwa zum Baden, sondern um einer weiteren Charity-Organisation ihre Aufwartung zu machen, fahren der Prinz und seine Liebste an den Strand: "Waves for Change" bietet Kindern und Jugendlichen aus den Townships Surf-Therapien an. Meist sind sie Opfer von Gewalt geworden, das Surfen soll ihnen dabei helfen, den posttraumatischen Stress zu verarbeiten.



Wie die Arbeit von "Waves of Change" im einzelnen abläuft, erleben Meghan und Harry hautnah bei einer Teambuilding-Maßnahme an der sie teilnehmen. Diese sogenannte Powerhands-Zeremonie soll positive Energie ausstrahlen.