BRISANT | 28.10.2019 | 17:15 Uhr

In der außergewöhnlichen Dokumentation "Harry und Meghan - eine afrikanische Reise" geben Prinz Harry und seine Frau Meghan, Herzog und Herzogin von Sussex, ungewöhnliche Einblicke in ihr Leben als Ehepaar und junge Eltern - und sprechen über ihre Schwierigkeiten mit Negativschlagzeilen der Boulevardpresse. Das Erste zeigt den Film, der aktuell weltweit für Schlagzeilen sorgt, jetzt exklusiv in Deutschland: am Montag, 28. Oktober, um 20.15 Uhr und bereits ab 18:00 Uhr in der Mediathek.