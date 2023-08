Was ein Auftritt bei strahlendem Sonnenschein. Bereits gegen Mittag sind der britische Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan in Düsseldorf eingetroffen. Vor dem Rathaus empfingen Schaulustige und jubelnde Royal-Fans das Paar.

Die Herzogin hatte sich für den Auftritt in Deutschland in Schale geworfen, präsentierte sich in weiten Marlenehosen, schulterfreiem Top und Highheels - alles in zartem Beige. Ein legerer und zugleich eleganter Look.