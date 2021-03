Die Ausstrahlung der brisanten Aussagen im US-amerikanischen Fernsehsender CBS haben weltweit für Aufsehen gesorgt. In zahlreichen Ländern wurde das Gespräch im Nachgang mit Übersetzung gesendet. Ob in Frankreich, den Niederlanden, Italien oder Deutschland - auch die Printmedien reagieren weltweit. Die einen ziehen Parallelen zum Schicksal Prinzessin Dianas, andere erwarten eine Stellungsnahme des Königshauses. Die englische Times fordert die königliche Familie auf, "Engagement für Diversität durch Worte und Taten zu demonstrieren". In Zweifel gezogen werden die Aussagen des Prinzen und der Herzogin nicht. Allerdings wird bemängelt, dass Meghan und Harry keine Namen genannt haben.

Die wurden allerdings von Moderatorin Oprah Winfrey im Nachhinein weiter eingegrenzt. In einem Backstage-Gespräch, soll Harry die Talk-Queen haben wissen lassen, dass es weder Königin Elizabeth noch sein Großvater Prinz Philip gewesen seien, die sich über eine mögliche dunkle Hautfarbe ihres damals noch ungeborenen Sohnes Archie besorgt gezeigt hätten. Das schränkt den Kreis der "Verdächtigen" weiter ein. Und es entlastet Prinz Philip, der dafür bekannt ist, gerne mal in ein Fettnäpfchen zu treten. Die britische Boulevardpresse hatte bereits spekuliert, dass der Rassismus-Vorwurf auf sein Konto gehen könnte.

US-Moderatorin Oprah Winfrey spricht in der Sendung "CBS This Morning" über ihr Interview, das sie mit Prinz Harry und Herzogin Meghan geführt hat. Bildrechte: dpa

Sich auf jeden Fall öffentlich äußern möchte einer, der in die Vorgänge nicht involviert ist: Meghans Vater Thomas Markle, mit dem sich die ehemalige Schauspielerin bereits vor ihrer Hochzeit entzweit hat. Ihr Verhältnis gilt als nachhaltig zerrüttet, mündete sogar in einen Rechtsstreit.



Ohne mit seiner Tochter oder anderen Mitgliedern der königlichen Familie in Kontakt zu stehen, nimmt Markle in einem Interview mit dem britischen Sender ITV das Königshaus in Schutz.